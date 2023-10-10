إصابة 8 أشخاص في حريق محل أحذية بباب الشعرية

تعرض 8 أشخاص للإصابة فى حريق نشب داخل محل للأحذية في حارة بمنطقة باب الشعرية، ومازالت قوات الدفاع المدني تعمل جاهدة للسيطرة على الحريق.

إصابة 8 أشخاص في حريق مح ل أحذية فى باب الشعرية:

وكانت البداية بتلقي غرفة نجدة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق فى محل أحذية، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت القوات من إنقاذ العاملين بالمحل ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية، وعددهم 8 أشخاص، ما بين حالات حروق واختناق.

غدًا..جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقته وزوجها بالعمرانية

وفي سياق متصل، تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بجسديهما في العمرانية، لرفضهما إقراضه مبلغًا ماليًا.

وفي الجلسة السابقة، أحالت المحكمة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة الغد، للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية،أن المتهم "ر. ص"، 39 سنة، في غضون الفترة من 6 مايو 2022 قتل المتهم عمدًا زوج شقيقته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا شقيقته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولًا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، أخفى متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.