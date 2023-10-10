الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المقاومة الفلسطينية تضيء سماء عسقلان بمئات الصواريخ.. شاهد

صواريخ تطلق من غزة
صواريخ تطلق من غزة

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد قتلى شهداء الغزو الإسرائيلي ارتفع إلى أكثر من 786 وجرح أكثر من 4000. 

 يأتي ذلك بعد أن أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن عدد القتلى في تلك الفئة قد ارتفع إلى 123، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن عدد القتلى في تلك الفئة قد ارتفع إلى 41 وتجاوز آلاف القتلى الإسرائيليين.

 وترك لواء القسام سكان مدينة عسقلان المحتلة يغادرون حتى الساعة 5 مساء اليوم. 

 وأشار لواء القسام إلى أن هذا جاء ردا على جريمة تهجير احتلال غزة وأجبرهم على النزوح من منازلهم في بعض مناطق القطاع. 

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مصر وإيران تحذران إسرائيل

 ودعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة وأعلنت في بيان أن هناك نقصًا في الأدوية المخزنة في غزة، وأكدت 13 هجومًا على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد. 

 وأعلن متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تدهور حركة النزوح في غزة منذ يوم السبت الماضي، ويتوقع المزيد من النزوح في الأيام المقبلة. 

 وقال فولكر تولم، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من الإمدادات الأساسية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. 

 وأضاف أن الإجراء المثير للقلق المتمثل في قطع المياه والوقود عن غزة سيؤدي إلى مستوى جديد من المعاناة.

 

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