الشباب والرياضة تنفذ مشروع الخدمة العامة لتشجير ودهانات مراكز الشباب بأسيوط

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنميه ‎الشباب - إدارة الفتاة والمرأة - إدارة التطوع‎، مشروع الخدمة العامة الذي يضم تشجير ونظافة ودهانات داخل مراكز ‎الشباب وبالقرى، على مستوى المحافظات، بمشاركة‎ أندية الفتاة والتطوع.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ أعمال الدهانات والتشجير، بمركز شباب حى السلام بمنفلوط بمحافظة أسيوط، وذلك بمشاركة ٣٠ شابًا وفتاة من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، من أجل المساهمة فى نشر الوعي البيئي.

تأتي هذه المبادرات التطوعية في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتحويل مراكز الشباب في المحافظات إلى وحدات ومراكز خدمة مجتمعية والمساهمة في نشر الوعي البيئي.

ويهدف المشروع إلى خلق جيل قادر على مواجهة المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها، والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبة للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها، وكذلك القضاء على ومكافحة التغيرات المناخية وتأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتوعية الشباب وتعريفهم بقيمة الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية والشبابية.



