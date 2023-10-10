27 ألف منتفع من خدمات عيادات ألاسنان خلال الشهر الماضى بالدقهلية



أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1194محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 6000 مواطن

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 13قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 27699 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال سبتمبر الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف أنه تم اجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها طلخا المركزى والجمالية فضلأ عن إصلاح وحدات الناصرة وام الرزق ومستشفى المنزلة

واشار ابو العينين إلى انه تم تركيب عيادتي اسنان كاملتين بمشتملاتهما بكفر الترعة الجديد وكفر الشناوي ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة