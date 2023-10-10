الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

27 ألف منتفع من خدمات عيادات ألاسنان خلال الشهر الماضى بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية


أشاد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1194محاضرة  وندوة شارك بها ما يقرب من  6000 مواطن

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 13قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن  توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 27699 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال سبتمبر الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف أنه  تم اجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها طلخا المركزى والجمالية فضلأ عن إصلاح وحدات الناصرة وام الرزق ومستشفى المنزلة
واشار ابو العينين إلى انه تم تركيب عيادتي اسنان كاملتين بمشتملاتهما بكفر الترعة الجديد وكفر الشناوي ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة

الجريدة الورقية