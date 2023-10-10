اقرأ غدًا.. عبدالسند يمامة: الاستحقاق الدستوري يستدعي تضافر الجهود لبلورة رؤية تليق بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الاستحقاق الدستوري يستدعي تضافر الجهود لبلورة رؤية تليق بالوفد".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الاستحقاق الدستوري يستدعي تضافر الجهود لبلورة رؤية تليق بالوفد

برنامجي الانتخابي يتضمن حلولًا لكافة الأزمات التي تعاني منها البلاد

المشاركة الإيجابية حق دستوري لبناء الوطن عبر صناديق الاقتراع لليوم السابع على التوالي

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى أوراق راغبي الترشح

"السيسي": لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي اتصالات مكثفة لوقف المواجهات العسكرية في غزة حقنًا للدماء

إسرائيل تواصل سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية للفلسطينيين 788 شهيدًا بينهم 245 طفلًا ومصريتان و4 صحفيين و4 آلاف مصاب بغزة