جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية بمعرض تراثنا

حصدت جامعة سوهاج المركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركتها في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي انطلق تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مشيداً بدور القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي.





وأكد النعماني علي حرص الجامعة علي تنفيذ إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية بالمحافظة والتي تشتهر بها منذ القدم كصناعة الحرير والتلي والمنسوجات، وايضاً تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإقامة المشروعات في هذا المجال مما يتيح لهم العديد من فرص العمل، مضيفاً ان المعرض ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي ويستمر حتي ١٤ أكتوبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة انه تم البدء في المسابقة منذ مارس الماضي حيث قام الفريق بتصميم وإنتاج وتسويق منتجات جديدة في حرفة التطعيم بالصدف، بالتعاون مع إحدي الورش بساقية المنقدي باشمون محافظة المنوفية، موضحاً ان المسابقة تضمنت ٣ محاور أساسية وهي سوق العمل ممثل في أصحاب الحرف اليدوية (التطعيم بالصدف)، التطوير ممثل في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، ومحور التمويل الممثل في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر الدكتور مروان جابر مشرف الفريق و منسق بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انه تم تكريم الجامعة خلال فعاليات المعرض ، حيث شاركت الجامعة في مسابقة تطوير الحرف اليدوية بين الجامعات المصرية في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وضم الفريق الفائز عدد خمس طلاب من كليات التربية النوعية، الآثار و التجارة.



جدير بالذكر آن الجائزة تمثلت في شهادة تقدير بإسم جامعة سوهاج وشيك بقيمة ٢٥ ألف جنيه، وتسليم درع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشرف الفريق وايضاً شهادات تقدير للفريق الطلابي.