الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 08:44 م 10/10/2023 8:44:11 PM

.. يخطئ من يتصور أن مصر الآن فى حالة سلام.. فالحقيقة أن القاهرة تخوض حروبا على عدة جبهات.. حربا من أجل الغذاء، وحربا من أجل مياه النيل، وحربا من أجل تدبير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد وفوائد الديون، وحربا بسبب ما يجرى فى فلسطين، وحربا بسبب ما يجرى فى السودان، وحربا بسبب ما يجرى فى ليبيا، وحربا ضد طابور خامس داخل مصر يسعى بكل ما يملك أن يحرق البلد بمن فيه، وحربا مع دول وجهات أجنبية لا تريد لمصر أن تنعم بالهدوء فتسعى دوما إلى أن تثير المشاكل لتنهك مصر وتستنزف وقتها وجهدها ومواردها وعقلها..

ورغم كثرة الحروب التى تخوضها مصر، فإن الأخطر منها جميعا أن كثيرا من المسئولين، وممن يتصدرون المشهد ويحملون ألقاب «مثقفين» أو «قادة رأي»، ومعهم عشرات الملايين من المصريين.. كل هؤلاء لا يدركون أن مصر تخوض حروبا على جبهات شتى..

وغياب هذا الإدراك هو الأخطر من جميع الحروب التى تخوضها البلاد حاليا..

آخر 3 فقرات:

< فلسطين صارت ملعبا لأجهزة مخابرات دول شرقية وغربية وشرق أوسطية، وعندما يكثر اللاعبون تكثر الإصابات.

< تلكس إلى تل أبيب وطهران والدوحة وأنقرة وموسكو واشنطن:

« أنهار الدم العربى التى تجرى فى فلسطين لعنة ستصيب كل من شارك فى مجازر ذبح شعب أعزل.. والأيام بيننا».

< يقولون فى الغرب إن ما فعله الفلسطينيون فى إسرائيل سيكون له تداعيات خطيرة كتداعيات 11 سبتمبر 2001 عندما انهار برجا أمريكا.. وأقول للمرجفين: «عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم».