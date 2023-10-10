الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اختفاء 20 جنديًا إسرائيليًا.. وأهاليهم: نتصل بالجيش ولا يجيبوننا

أسر جنود إسرائليين
أسر جنود إسرائليين

 اختفى 20 جنديًا إسرائيليًا من قاعدة "ناحل عوز" العسكرية الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من صحراء النقب، منذ صباح السبت الماضي، حسبما أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم".

 وحكى أهالي الجنود تفاصيل الواقعة، إذ قالوا إن آخر مراسلة بينهم كانت صباح السبت الماضي، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال معهم.

 ووفقًا للصحيفة خدم في القاعدة عشرون مراقبًا، ولم يتصل الجيش بعائلاتهم حتى الآن.

 ويقول إيال إيشيل، والد إحدى المجندات: "قبل ساعة تلقينا شريط فيديو لحماس يظهر عشر جنديات يتم تحميلهن في شاحنة واختطافهن. أعتقد أن ابنتي من بينهن لأنها كانت في الخدمة".

 فيما قالت والدة أحد الجنود: "نتصل بالجيش ولا يجيبوننا"، وتضيف: "أريد إجابات من فضلكم".

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