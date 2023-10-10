مسئول باليونيسف: جيش الاحتلال يواصل الهجوم على المراكز الصحية والمدارس (فيديو)

قال سليم عويس، مسئول باليونيسف في شمال أفريقيا، إن الطواقم الطبية تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية إثر القصف الإسرائيلي، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية، ويحول دون الوصول لتقديم الخدمة للمصابين.

وأضاف "عويس"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يواصل الهجوم على المراكز الصحية والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

قطاع غزة:

وتابع مسئول باليونيسف في شمال أفريقيا: “نطالب بالسماح لعمال الإغاثة بالوصول إلى الأطفال والعائلات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة”.

تهدئة الأوضاع في غزة:

وأردف: “نواصل دعوتنا لجميع الأطراف باتخاذ خطوات فورية لتهدئة الأوضاع في غزة، ووقف الهجوم الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة”.