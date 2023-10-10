عاجل
تأجيل فعاليات مهرجان الجونة 2023
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مسئول باليونيسف: جيش الاحتلال يواصل الهجوم على المراكز الصحية والمدارس (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

 قال سليم عويس، مسئول باليونيسف في شمال أفريقيا، إن الطواقم الطبية تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية إثر القصف الإسرائيلي، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية، ويحول دون الوصول لتقديم الخدمة للمصابين.

txt

القبة الحديدية تعترض صواريخ قادمة من قطاع غزة (شاهد)

txt

كوريا الشمالية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتتهم الاحتلال بإراقة الدماء

 وأضاف "عويس"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يواصل الهجوم على المراكز الصحية والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

  قطاع غزة:

 وتابع مسئول باليونيسف في شمال أفريقيا: “نطالب بالسماح لعمال الإغاثة بالوصول إلى الأطفال والعائلات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة”.

 تهدئة الأوضاع في غزة:

 وأردف: “نواصل دعوتنا لجميع الأطراف باتخاذ خطوات فورية لتهدئة الأوضاع في غزة، ووقف الهجوم الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة”.

الجريدة الورقية