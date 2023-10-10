يحسن البصر ويقوي العظام.. فوائد سحرية للقرع تعرف عليها

القرع الجوزي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، لذا يدخله البعض ضمن العديد من الوصفات، فيمكن صنع شوربة بالقرع مع كريمة الطهي، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد القرع.

القرع

دواء طبيعي.. فوائد القرع للجسم

يساعد القرع في التقليل من خطر العيوب الخلقية

تحتاج النساء الحوامل إلى تناول حمض الفوليك للحد من خطر الإعاقة الخلقية عند الأطفال مثل مشاكل الأنبوب العصبي وداء السنسنة المشقوقة لدى حديثي الولادة ؛ لذلك فإن كوب واحد من القرع يحتوي على 10% من القيمة الموصى بها يوميًا .

يساعد القرع في تحسين قوة الإبصار

يحتوي القرع على العديد من المركبات منها فيتامين أ وألفا كاروتين واللوتين والوزيكسانثين، ويمكنهم جميعًا المساعدة في تحسين نظرك عن طريق التخفيف من إجهاد شبكية العين وبالتالي منع الضمور البقعي والعمى الليلي .

يساعد في التحسين من الدورة الدموية للجسم

يحدث فقر الدم عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء لا يكفي لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وأثناء نقل الأكسجين يرتبط بجزء من مادة كيماوية خاصة تسمى الهيموغلوبين، وبدون الحديد لا يمكن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ويعد القرع مصدر رائع للحديد يمكن أن يساعدك في التقليل من خطر الإصابة بفقر الدم.

يساعدك في تقوية عظامك

إن المنجنيز معدن مهم حيث يساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم بشكل أكثر كفاءة، ويحافظ على بنية صحية للعظام في جميع أجزاء الجسم ، لذا عليك معرفة أن كوب واحد من القرع يحتوي على 14% من المقدار الموصى به يوميًا لك من المنجنيز .

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

قد يصاب جسمك بالمرض، نتيجة وجود الجذور الحرة وهي جزيئات تنتجها عملية التمثيل الغذائي في الجسم، والتي تخلق حالة من عدم التوازن بينها وبين مضادات الأكسدة تسمى بـالإجهاد التأكسدي. الأمر الذي قد يسبب بدوره الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

إن احتواء القرع على الكثير من مضادات الأكسدة مثل ألفا كاروتين، وبيتا كاروتين، وبيتا كريبتوكسانثين قد تساهم في تحيد الجذور الحرة، وتمنعها من إتلاف خلاياك.