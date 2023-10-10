غدا.. ندوة بعنوان "كنوز الفيوم" فى الجامعة

تنظم جامعة الفيوم بالتعاون مع منطقة آثار الفيوم ندوة بعنوان "كنوز الفيوم" وذلك يوم غدا الأربعاء فى الحادية عشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.تقام الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى .

كما تنظم جامعة الفيوم غدا حفل استقبال طلاب الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية - مركز جامعة الفيوم – فى الحادية عشرة صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

حفل استقبال الطلاب الجدد

ومن جهه اخرى شهد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق، و الدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، والدكتور خالد زغلول وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمية جودة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.

أكد الدكتور عرفة صبري حسن أن كلية العلوم تعد ذات طابع خاص، لأنها تتميز بتكاتف وترابط الجهاز الأكاديمي بالجهاز الإداري، وذلك لتقديم أفضل خدمة علمية متميزة للطالب.

كما أشار أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات وأنواع الدعم المختلفة للطلاب في جميع المجالات العلمية والعملية.

وقدم عددًا من النصائح للطلاب الجدد، والتعريف بالحقوق والواجبات واللوائح الجامعية، موجهًا إياهم بأهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب في الحياة العلمية والعملية أيضًا.

ورحب الدكتور أحمد جابر شديد بالطلاب الجدد في رحاب كلية العلوم بجامعة الفيوم، وخلال كلمته أكد قيمة العلم والعلماء مسترشدًا بقول الله تعالى "إنما يخشى الله من عباده العلماء"

كما أشار إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في دعم البحث العلمي، وتذليل كافة العقبات من خلال توفير المنح العلمية المختلفة في كافة التخصصات.

وأوضح أن كلية العلوم تحرص دائمًا على دعم ومساندة طلابها حتى بعد مرحلة التخرج، معربًا عن أمانيه بدوام التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب خلال سنوات الدراسة.