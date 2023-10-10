مياه الفيوم تتسلم شهادة تجديد اعتماد الأيزو ١٧٠٢٥ - ٢٠١٧

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم عن استمرار إعتماد شهادة الايزو ١٧٠٢٥ - ٢٠١٧ للمعمل المركزى لمياه الشرب ومعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة من المجلس الوطني للاعتماد(الايجاك) طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.

وأكد "النجار "أن معامل الشركة تقوم برفع وتحليل عينات المياه بصورة منتظمة من كافة مراحل انتاج المياه ابتداءً من المصدر وحتى وصولها للمستهلك للتأكد من جودة وسلامة مياه الشرب المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية .موضحاً اهتمام الشركة بتوفير كافه سبل الدعم الممكنة لقطاع المعامل والعمل بشكل مستمر لتطوير منظومة الجودة واستحداث أجهزة عالية الدقة في مجال تحليل المياه ورصد المتغيرات ، علاوة على تدريب العاملين بالقطاع.

جهود العاملين…

واكد أن هذا النجاح يعكس جهود جميع العاملين بالإدارة العامة بالمعمل المركزى لمياه الشرب بمختلف إدارته وبمعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة وما يبذلونه من جهد وتفاني فى العمل من أجل التقدم والرقي والتميز وفي هذا العام تم الموافقة من الايجاك على توسعة مجال الإعتماد بمعمل المعايرة لأجهزة قياس الأس الهيدروجينى والتوصيلية بجانب تمديد الإعتماد فى أجهزة الحراريات والموازين والحجوم التى تم اعتمادها فى عام ٢٠٢١ وذلك لضمان دقة النتائج وتوفير موارد الشركة بإجراء المعايرات لأجهزة معامل مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة بالإضافة إلى إجراء المعايرة للأجهزة المعملية للجهات الخارجية .

وكان النجار قد اعلن فى وقت سابق عن قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتحليل 35164 عينة مياه لمتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي خلال سبتمبر الماضي .

واضاف انه تم سحب 34606 عينة مياه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة و492 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي ، بالإضافة لجمع 66 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأكد "النجار" أن الشركة تولي بالغ الاهتمام بجودة ومأمونية مياه الشرب لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن مطابق للمواصفات القياسية وهو الهدف الرئيسي للشركة ، والتأكد من مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة للمواصفات ومتطلبات حماية البيئة والصحة لضمان عدم تلوث البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.