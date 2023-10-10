فيلم حسن المصرى.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

حقق فيلم "حسن المصرى" لأحمد حاتم أمس الاثنين في دور العرض السينمائية المختلفة إيرادات بلغت 190 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أيام مليونين و34 ألفا و609 جنيهات.

فيلم حسن المصرى

فيلم حسن المصرى

صرح الفنان أحمد حاتم أن شخصيته في فيلم "حسن المصرى" تعتمد على الاكشن، وأشار إلى أن مشاركته في السابق في أكثر من عمل رومانسي أو درامي، لم يكن باختياره، ولكن بسبب الظروف المحيطة التي تجعله يشارك في هذه النوعية من الأعمال، مضيفا أنه بذل مجهود كبير في الفيلم وخضوعه لتدريبات أكشن، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

أبطال فيلم حسن المصرى

ويقوم ببطولة فيلم "حسن المصرى" كل من: أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.