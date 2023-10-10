الأسهم اليابانية : مؤشر "نيكاي" يسجل أفضل أداء يومي في 9 أشهر

سجل المؤشر نيكاي الياباني فى الأسهم اليابانية أكبر مكاسب يومية له في تسعة أشهر خلال، اليوم الثلاثاء، بقيادة الأسهم المرتبطة بالطاقةفي ظل امتداد الإقبال على المخاطرة من وول ستريت وإقبال المستثمرين على اقتناص الأسهم المتراجعة.

الأسهم اليابانية

وأغلق المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية مرتفعا بنحو 2.43% عند 31746.53 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ 18 يناير .

وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي وتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعا فى الأسهم اليابانية بنسبة 2.12% عند 2312.19 نقطة اليوم الثلاثاء، في أكبر مكاسب يومية يحققها في نحو عام.

وانتعش مؤشر شركات استكشاف الطاقة فى الأسهم اليابانية وارتفع نحو 8.5% إثر قفزة أسعار النفط في بداية الأسبوع بعدما أثارت الاشتباكات بين إسرائيل وحماس مخاوف من أن يؤدي صراع أوسع نطاقا إلى الإضرار بإمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر شركات التكرير فى الأسهم اليابانية بأكثر من 5%، بحسب الاسواق العربية.

وكان أداء الشركات التجارية قويا أيضا، وقفز سهما سوجيتز وإيتوتشو أكثر من 7% ليكونا من بين أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي.

وتراجع مؤشر أسهم شركات الخطوط الجوية فى الأسهم اليابانية 1.34%، وخسرت الخطوط الجوية اليابانية وإيه.إن.إيه هولدينغز 1.75% و0.75% على الترتيب، وكانتا من بين الأسهم الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي.

وانخفض سهم ياسكاوا إلكتريك فى الأسهم اليابانية ما يقرب من 0.9% على الرغم من إعلان شركة تصنيع المعدات الكهربائية عن ارتفاع في أرباحها النصف سنوية.ومن بين 225 سهما مدرجا على مؤشر نيكاي، ارتفع 215 سهما وتراجعت عشرة أسهم.

الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة اليوم الثلاثاء، إذ ساهمت مطمئنة من مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أجج الصراع في الشرق الأوسط الاندفاع نحو الأصول الآمنة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1% بعدما تراجع 0.3% أمس الاثنين.

وفي الوقت نفسه سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعا كبيرا بعد عطلة أمس الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ولوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة .

وتراجعت أسعار النفط أيضا بعدما قفزت أكثر من 4% في الجلسة السابقة.

وهبط مؤشر قطاع الطاقة في أوروبا فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.6% مع ارتفاع جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية الأخرى.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة إليس فى الأسهم الأوروبية بنسبة 5.8% بعدما قالت شركة بي.دبليو.جي.آي لإدارة الأصول التي تتخذ من البرازيل مقرا إنها ستستحوذ على حصة 6% في شركة خدمات التنظيف الفرنسية.