الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر2023، إذ ساهمت تصريحات مطمئنة من مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن أسعار الفائدة، وتراجع أسعار النفط، في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أجج التصعيد في غزة الاندفاع نحو الأصول الآمنة.

وفي الوقت ذاته، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعا كبيرا بعد عطلة الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي بولاية دالاس، إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار النفط أيضا بعدما قفزت أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط مؤشر قطاع الطاقة في أوروبا 0.6 بالمئة مع ارتفاع جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية الأخرى.

تحركات الأسواق

ارتفع المؤشر STOXX 600 الأوروبي 1.59 بالمئة إلى 450.84 نقطة، بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع 0.3 بالمئة الاثنين، على خلفية التصعيد في غزة.

كما ارتفع مؤشر DAX الألماني 1.60 بالمئة إلى مستويات 15,370.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1.47 بالمئة إلى مستويات 7,125.11 نقطة، ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 1.62 بالمئة إلى 7,614.29 نقطة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة Elis بنسبة 5.8 بالمئة بعدما قالت شركة BWGI لإدارة الأصول التي تتخذ من البرازيل مقرا، إنها ستستحوذ على حصة ستة بالمئة في شركة خدمات التنظيف الفرنسية.

العربية لإدارة وتطوير الأصول تشتري 23 مليون سهم خزينة

قررت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء أسهم خزينة بسعر السوق المفتوح.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه تقرر شراء 23 مليون سهم خزينة ابتداءً من اليوم الموافق 9 أكتوبر الجاري حتى 8 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن العربية لإدارة وتطوير الأصول، سجلت خسائر بلغت 1.22 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 1.77 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 431.8 ألف جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل إيرادات بلغت 259.72 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.