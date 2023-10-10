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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

5 فوائد مذهلة للعدس.. تعرفي على مميزاته للرضع وطريقة تقديمة

فوائد العدس للرضع
فوائد العدس للرضع

يعرف العدس بفوائده المذهلة لجسمك، فيتميز بدورة الهام في تعزيز المناعة ومحاربة الجراثيم والبكتيريا، كما يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات مثل فيتامين سي والحديد، لذلك يفضل تناولة للأطفال، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد العدس للأطفال، لكن يجب أيضًا مراعاة عدم الإسراف فيه حتى لا يحدث أي أعراض جانبية.

 

فوائد العدس للأطفال

فوائد تناول العدس للأطفال

يعزز الهضم

يحتوي العدس على كميات كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان التي تقلل من خطر الإمساك، حيث يساعد العدس في حمية طفلك على تقليل النفايات السامة في جسمه وتحسين صحة الجهاز الهضمي إلى حد كبير.

 

يقوي جهاز المناعة

العدس الأصفر مصدر جيد للزنك، لذا فهو مفيد في تقوية جهازه المناعي، وهو ما يقيه من الإصابة بالكثير من الأمراض.

 

يعزز صحة القلب

يساعد العدس على تعزيز صحة القلب، لاحتوائه على المغنيسيوم وحمض الفوليك، المفيدين للشرايين والأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم في الجسم.

 

يعزز مستويات الأكسجين

يعد العدس مصدرا كبيرا للفيتامينات المعقدة "ب" الغنية بالحديد المعدني، حيث أن الحديد يعزز إنتاج RBC ويعزز الأوكسجين في العضلات والأنسجة والأعضاء، لذا فإن دمج العدس في حمية طفلك سيعزز مستويات الأكسجين.

 

يزيد مستويات الطاقة

يساعد العدس على تعزيز مستويات طاقة الطفل ونشاطه، بفضل محتواه من العناصر الغذائية المفيدة، التي أوضحناها في السطور السابقة.

 

طريقة طهي العدس للأطفال الرضع

قومي أولًا بنقعه قبلها بـ 8 ساعات على الأقل؛ حتي يجعل طهيه أسهل وأسرع.

اطهيه في وعاء الضغط، أو في وعاء آخر على النار مع الماء، ثم اتركيه يبرد. 

أضيفي الخضروات المفيدة له عند الطهي، لزيادة قيمته الغذائية. اهرسي العدس جيدًا قبل تقديمه لطفلكِ، أو اخفقيه في الخلاط الكهربائي. 

 

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