غداً.. الاعلان عن اسماء المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تنظم محافظة الجيزة غداً الاربعاء المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسخته الثانية بحضور كلاً من السيد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والسيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والسيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
وذلك لعرض المشروعات الفائزة عن محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وتكريم أصحاب المشروعات الفائزة
وذلك بفندق بيراميزا بميدان الجلاء بالدقى الساعة 10 صباحاً .