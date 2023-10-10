تقئ من سرطان القولون حضري سبطة البروكلي المشوي

يسهل تحضير العديد من الوصفات لافراد أسرتك بطرق مختلفة من البروكلي الذي يتميز بمذاقه الشهي وفوائده المتعدده التي نعرضها لكٍ في السطور التالية.

ويحتوي البروكلي على كميات كبيرة من الألياف، التي تُسهم في الوقاية من الإمساك، وتحسين صحّة القولون، وتعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل خطورة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (Colorectal cancer)، كذلك فهي قد تُفيد في تخفيف الشهيّة لتناول الطعام، وتعزيز خسارة الوزن.

واليوم غيري في نظامك وحضري بخطوات بسيطة سلطة بروكلي مشوي واسعدي أسرتك بمذاق مختلف وقدمي سلطة البروكلي المشوي.

لمقادير

- البروكولي : 2 رأس (مغسول ومنظف ومقطع زهرات متوسطة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

اخلطي زهرات البروكلي مع زيت الزيتون والملح والفلفل والثوم المهروس في وعاء.

وزعي البروكلي مع التتبيلة في صينية مبطنة بورق الخبز.

اخبزي البروكلي في الفرن المحمى مسبقاً حتى يصبح طرياً لمدة 20 دقيقة.

قومي بإخراج الصينية من الفرن وضعي حبات البروكلي المشوية في طبق التقديم وانثري عليه عصير الليمون.