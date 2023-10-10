قبل التصوير.. تفاصيل قصة فيلم “فرقة الموت”

يستعد فريق عمل فيلم فرقة الموت، لتصوير الفيلم ،حيث يعمل مخرج العمل أحمد علاء الديب على قدم وساق لإنتهاء التحضيرات الأخيرة، لبدأ التصوير يوم الثلاثاء المقبل،حيث تم إنشاء جميع الديكورات اللازمة للتصويرالعمل .

قصة "فرقة الموت"

تدور أحدث قصة فيلم "فرقة الموت" حول قصة حقيقة تعود لفترة الأربعينيات في صعيد مصر،إذ يجسد الفنان أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره بكل دقة ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوه خط الصعيد، ويواجهة أحمد عز الفنان آسر ياسين، ويحدث بينهم صراعات عديدة ، الفيلم في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعية أفلام الحركة والأثارة التشويقية.

أبطال"فرقة الموت"

"فرقة الموت" بطولة مشتركة بين الفنان أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب ديكور محمد عطية وملابس ناهد نصرالله، إنتاج هشام عبدالخالق.

أفلام أحمد عز

ويعد فيلم "فرقة الموت" التعاون الرابع المثمر بين أحمد عز ومنة شلبى في السينما، بحيث اجتمعا للمرة الأولى عام 2004 خلال فيلم "شباب تيك أواى" والذى شهد على بدايات انطلاق الثنائى في عالم السينما، وبعدها التقيا في فيلم "بدل فاقد" عام 2009 بتوقيع المخرج أحمد علاء الديب، وعادا ليكررا التعاون مجدداً خلال فيلم "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة العام الماضى 2022 هذا بالإضافة إلى ظهور منة شلبى كضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز" الذى قام عز ببطولته عام 2012.

وكان آخر أفلام أحمد عز، "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.

أفلام منة شلبى

أما منة شلبى فكان آخر أعمالها في السينما فيلم "الجريمة" العام الماضى، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.