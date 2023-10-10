الأنبا يوأنس يترأس اجتماع الأرثوذكس بأسيوط..الليلة

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف اسيوط وتوابعها، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس بمقر كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، بدءًا من تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يتخلل اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، يليها كلمة لأسقف الأقباط حول مبادئ مسيحية وتعاليم إنجيلية تساهم في معالجة أزمات الحياة وإرشاد الجميع بطرق تحقيق السلام، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة ويليه طقس التسبحة .

احتفل أسقف الأقباط الفترة الماضية بختام لعيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية و روى الباحثون عن صعوبة العثور الصليب أن السبب يرجع إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.