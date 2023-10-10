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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يؤجل اعتزال كرة القدم

رونالدو
رونالدو

تحدثت تقارير صحفية عالمية، عن نية البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي بتأجيل اعتزاله كرة القدم إلى ما بعد مونديال 2026 المقبل.
 

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وفي هذا الصدد أكدت لشبكة "جول" العالمية، قرار رونالدو بتأجيل قرار الاعتزال في محاولة منه للمشاركة في المونديال المقبل والمنافسة من جديد على حصد اللقب العالمي ليتساوى مع الأرجنتيني ميسي الذي قاد منتخب بلاده لحصد اللقب العام الماضي.
وواصلت ، رونالدو أبلغ إدارة النصر بذلك القرار ، وهو في طريقه لتمديد تعاقده قريبًا حتى عام 2027 ، رونالدو يمتلك رغبة جادة الآن في المشاركة بالمونديال خلال تواجده لاعبًا في النصر السعودي.

رونالدو لاعب الشهر بالدوري السعودي ..

 وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي من حصد جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر.

 وتمكن مارسيلو جروهي، حارس مرمى اتحاد جدة، من الاحتفاظ  بجائزة الحارس الأفضل، وحصد لويس كاسترو، مدرب النصر، جائزة مدرب الشهر.
وتنافس رونالدو مع المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح، بعد أن خاض اللاعبان 4 مباريات خلال الشهر الماضي سجل كل واحد منهما 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

 واحتفظ مارسيلو جروهي، حارس اتحاد جدة، بجائزة أفضل حارس بعدما تلقى 4 أهداف في الشهر الماضي في 4 مباريات، أما البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، ففاز بجائزة أفضل مدرب عقب تحقيق فريقه العلامة الكاملة الشهر الفائت.

 بينما فاز معاذ فقيهي، لاعب التعاون، بجائزة أفضل لاعب صاعد بعد أن تنافس مع زميليه في الفريق أحمد باحسين وسطام الروقي.
كان نادي النصر السعودي ، قد أعلن خلال مطلع العام الجاري تعاقده الرسمي مع البرتغلي "رونالدو" في يناير بعقد يمتد حتى عام 2025.
 

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