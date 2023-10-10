موعد مباراة مصر وزامبيا الودية القادمة و القنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراة ودية أمام نظيره زامبيا والتي ستجمع بينهما في إطار تحضيرات الفراعنة خلال معسكر الإمارات بفترة التوقف الدولي الحالية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويخوض المنتخب المصري المباراة بقيادة المدير الفني روي فيتوريا بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية للاعبين، في إطار التحضر لبطولة أمم أفريقيا، التي ستقام بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وغادرت بعثة منتخب مصر إلى الإمارات لخوض معسكر مغلق يتخلله مباراتين وديتين، الأولى أمام زامبيا يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر ضد زامبيا، والثانية ستكون ضد الجزائر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر.

مصطفى محمد و النني ينضمان لمعسكر المنتخب اليوم

ينتظر المدير الفني روي فيتوريا انضمام الثنائي مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي و محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر اليوم، المقام في دولة الإمارات ضمن تحضيرات فترة التوقف الدولية الحالية.

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم تفاصيل وأسباب غياب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن معسكر الفراعنة المقام الآن استعدادًا لخوض وديتي زامبيا والجزائر.

وأكد أبو العلا أنه تواصل مع طبيب النادي الأهلي لمعرفة تفاصيل إضابة إمام عاشور، وموعد عودته للمشاركة مع الفريق.

وقال طبيب المنتخب أن نظيره في الأهلي أكد على صعوبة لحاق اللاعب بمعسكر الفراعنة المقام في الإمارات، حيث أن إصابته تحتاج لمزيد من الوقت للتأكيد على تعافي اللاعب ثم الدخول في برنامج تأهيلي قبل المشاركة.

القناة الناقلة لمباراة مصر و زامبيا :

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر ضد زامبيا على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.