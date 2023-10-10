السفير المصري في تل أبيب يكشف أحوال المصريين المتواجدين في فلسطين

تتابع السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مع السفير خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، أحوال المصريين المتواجدين في فلسطين، وذلك بعد قصف عشرات الطائرات المقاتلة التابعة للاحتلال الإسرائيلي أكثر من 200 هدف في قطاع غزة.

وبدوره أكد السفير خالد عزمي، السفير المصري في تل أبيب، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم.

وقد اطمأنت السفيرة سها جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير إيهاب سليمان السفير المصري في فلسطين، مؤكدًا على أن المصريين بالقطاع جميعهم بخير، معربًا عن أمله أن يعم السلام أرجاء القطاع؛ حقنًا للدماء وتأمينًا لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

استغاثات من نحو 30 مصريًا يحملون الجنسية الكندية:

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحرصها على سلامة المصريين حتى في أوقات النزاع، وفي إطار تطورات الأحداث الأخيرة في غزة وتل أبيب، حيث تلقت الوزارة استغاثات من نحو 30 مصريًا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في الأراضي المقدسة لإتمام الشعائر الدينية لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث.

هذا وتواصل قوات الاحتلال شن سلسلة من الغارات على القطاع منذ بداية العملية العسكرية طوفان الأقصى التي وجهتها حركة حماس ضد إسرائيل والتي أوقعت إهانة صارخة على العدو الصهيوني.

تصويت المصريين المقيمين في الخارج:

وقد استقبل المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة والاستعدادات الجارية لذلك، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

