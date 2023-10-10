رئيس جامعة كفرالشيخ: منح مالية للطلاب ضمن مبادرة "الطالب المنتج"

تحت رعاية وزير التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وإشراف الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي.

عقدت لجنة فرز دراسات جدوي المشروعات المقدمة من الطلاب أصحاب المشروعات ضمن مبادرة "الطالب المنتج" ، وتتكون اللجنة من الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور سامح أبو الدهب أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ، ومحمد عبد الحميد منسق وحدة التضامن الاجتماعي، لاختيار أفضل 10 دراسات جدوي مقدمة من طلاب جامعة كفرالشيخ، لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدعمها بمنحة مالية لتمويل المشروع.

يأتي في إطار مبادرة "الطالب المنتج" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، والتي تستهدف دعم الطلاب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، سعياً لتمكينهم إقتصاديا وتعظيم دورهم المجتمعي، وذلك ، وبالتعاون مع قطاع مشروعات البيئة.

أوضحت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر ، أنه سوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى مقدمة من طلاب الجامعة ، والتي تتميز بالأفكار ودراسات الجدوى ممكنة التنفيذ، لتقدم وزارة التضامن الاجتماعي فرصاً تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج و الاستقلالية المالية .