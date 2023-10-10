أنشطة وفعاليات روحية في كنيسة مارجرجس غدًا

تواصل كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني التابعة لمطرانية سوهاج، دورها ونشاطها الرعوي للأقباط الأرثوذكس من خلال اقامة فعاليات الروحية غدًا الأربعاء ، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يتخلل اللقاء اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس ويستمر على مدار ساعتين متواصلين.

شهدت الكنائس القبطية في مختلف الإيبارشيات بربوع مصر الفترة الماضية، عدة فعاليات روحية متنوعة وكان في ختامها الاحتفاب بمناسبة "عيد الصليب المجيد" استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

تفيض الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.