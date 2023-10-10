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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقط من القطار.. مصرع طفل على شريط السكة الحديد بقنا

قطار
قطار

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة بمركز أبو تشت بقنا، إثر سقوطه على من قطار على شريط السكة الحديد، تحرر محضر باواقعة وتولت النيابة التحقيق.


البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع طفل، إثر سقوطه من قطار بمركز أبوتشت، تبين مصرع عمر صفوان حمزة، 10 أعوام، مقيم ببندر أبوتشت، إثر سقوطه من قطار بمركز أبوتشت.
 

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جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.
 

وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش حال تواجدهما أكتوبر.

 

وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزتهما "عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما".

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

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