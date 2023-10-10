بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع اليوم الثلاثاء 10-10-2023

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 22.03 نقطة ليبلغ عند مستوى 6651.46 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.33 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر158 مليون سهم عبر 9851 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1ر1 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5512 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 9ر93 مليون سهم عبر 4440 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر31 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7267 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 3ر64 ملايين سهم عبر 5411 صفقة بقيمة 7ر23 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 45ر20 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5432 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 3459 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 ملايين دينار كويتي.

"ايكمي" تعيين مراقب حسابات جديد بسبب شطب المراقب السابق

قررت شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي، تعيين مراقب حسابات جديد بعد قرار الرقابة المالية بشطب المراقب السابق من سجلاتها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه تقرر تعيين جرجس إبراهيم مراقب حسابات جديدة للشركة عن العام الجاري بدلًا من محمد هاني الحسيني بعد قرار شطبه من سجل الرقابة المالية لمراقبي حسابات الشركات المقيدة.

يشار إلى أن الدولية للصناعات الطبية إيكمي، سجلت إيرادات بلغت 2.58 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، مقابل إيرادات 340.2 ألف جنيه خسائر في الفترة المقارنة من 2022.

وحققت الشركة صافي ربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة بلغ 126.7 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، مقابل 88.6 ألف جنيه خسائر في الفترة المقارنة من 2022.

العربية لإدارة وتطوير الأصول تشتري 23 مليون سهم خزينة

قررت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء أسهم خزينة بسعر السوق المفتوح.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه تقرر شراء 23 مليون سهم خزينة ابتداءً من اليوم الموافق 9 أكتوبر الجاري حتى 8 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن العربية لإدارة وتطوير الأصول، سجلت خسائر بلغت 1.22 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 1.77 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 431.8 ألف جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل إيرادات بلغت 259.72 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.