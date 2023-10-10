البورصة تكسر موجة الهبوط وتربح 6.6 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية، لتكسر بذلك موجة الهبوط التي سيطرت عليها خلال الجلسات الماضية بسبب أحداث العنف في المنطقة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 6.6 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.307.3 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 19551 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي أكس 70

ارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%.

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.87%.