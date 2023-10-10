صحة المنيا: إجراء 60 ألف عملية جراحية للقضاء على قوائم الإنتظار

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قامت مديرية الصحة بالمنيا بإجراء 18 ألف و600 عملية جراحية مجانية ، بمختلف التخصصات خلال التسعة أشهر الماضية ، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

والإهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المراحل العمرية ، وخاصة الأطفال وكبار السن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، ووفقا للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن جميع العمليات تم إجراؤها مجانا ، ومنها 11161 جراحة عيون ، و 1487مخ وأعصاب ، و 984 جراحة أورام ، و 3899 قسطرة قلبية ، و 247 أوعية دموية وقسطرة طرفية ، و 245 قلب مفتوح ، و 744 عظام ، و 69 قسطرة بالمخ ، و31حالة زراعة قوقعة.

وذلك منذ بداية شهر يناير 2023 ، وحتى نهاية سبتمبر الماضي ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 60 ألف و132عملية جراحية .