نميرة نجم تبحث مع الفاو التغيير المناخي والأمن الغذائي لإفريقيا

التقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي ،مع الدكتورة عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد و الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لمنطقة الشرق الأدني وشمال إفريقيا، بمقر مكتب منظمة الفاو بالقاهرة أمس.



تناول اللقاء تطوير مشروعات التعاون بين المرصد والمكتب الإقليمي لاستكمال مباحثات بدأت في المغرب بين المرصد و ممثلي مكتب منظمة الفاو في الرباط، للبدء في مشروع مشترك بين الجانبين، في ضوئه سيوفر المرصد المعلومات الخاصة بالهجرة المناخية و تحليلها بالتعاون مع الفاو فيما يخص الزراعة، و الإستثمار في الأنشطة الزراعية ، في محاولة لمعالجة جزء من اسباب الهجرة الناتجة عن التغيرات المناخية، و تأثيره علي الزراعة، وسبل استدراك توفير الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية.

سد فجوة العجز والنقص المتوقع

كما سيناقش اللقاء أيضًا سد فجوة العجز والنقص المتوقع والمتزايد في المحاصيل الزراعية والغذاء والهجرة والنزوح الداخلى من الريف للمدن بسبب التغييرات المناخية .

وفي تصريحات سابقة لها، قالت السفيرة الدكتور نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أن رفع وعى وإدراك المواطنين حول العالم بان ما يحدث لهم سببه التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة ، نظرا لان الابحاث تشير الى عدم إدراك ووعي شعوب العالم بتأثيرات التغيرات المناخية عليهم ، فالبعض مازال لايعترف ويرى ان هذه التأثيرات المناخية بعيدة عنهم وهم في منأي عنها ، بما في ذلك سكان المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية ، ومع ذلك فهم يرون انها إضرارها ستؤثر على الاجيال القادمة ولن تؤثر عليهم. جاء ذلك خلال كلمتها في قمة التنقل المناخي الذي نظمها المركز العالمى للحركة المناخية التابع للأمم المتحدة علي هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة ٧٨ للأمم المتحدة.



وأشارت نجم أن البيانات لها أهمية في التخطيط المسبق للهجرة المناخية، وموائمة واعداد المواطنين في المناطق المنكوبة للتنقل من بيوتهم لمناطق اخرى للحفاظ على الحياة ، وان نقص الأنظمة التحذير المبكر للتنبؤ بالمناخ و البيانات فيما يتعلق بما هو فعال وما هو غير قابل للتنفيذ في الوثائق القانونية يتطلب التعامل معه.

وكان قد أرسل أ.د. الطيب البكوش الأمين العام لمنظمة الإتحاد المغرب العربي ، ووزير خارجية تونس السابق، رسالة تهنئة للسفيرة د. نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقى للهجرة بالرباط، قال فيها: " يسرني بمناسبة فوزكم بجائزة "جوستيتيا " العالمية لعام 2023 للاحتفال بأبرز النساء المتميزات في القانون على مستوى العالم، وذلك في الاحتفال الذي أقامته مبادرة "نساء فى القانون الدولى بفيينا، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وتمنياتي الخالصة بالتوفيق والنجاح المستمر ".



واستضاف برنامج من القاهرة على شاشة النيل للاخبار، السفيرة د. نمير نجم مدير مرصد الهجرة بالاتحاد الافريقى من نيويورك بالولايات المتحدة عبر برنامج سكايب ، ويدور حول أبرز المحطات الدبلوماسية والمساهمات القانونية التي رشحتها لنيل جائزة العدالة "جوستيتيا " العالمية في فيينا كأبرز النساء في القانون بالعالم لعام ٢٠٢٤، البرنامج ويقدمه المذيع ايمن السيد، ورئيس التحرير تحرير الاعلامى حامد محمود.

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