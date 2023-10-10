عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسمسار لاتهامه بقتل عامل، خلال مشاجرة بينهما باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

السجن المشدد 7 سنوات لسمسار بتهمة التخلص من عامل بقليوب



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيوني، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4994 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1648 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم عمر ف ه ال، 39 سنة، سمسار، مقيم دائرة المركز، قتل عمدا المجني عليه إبراهيم محمد عبده، بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ أحرز سلاحا أبيض "سكين"، تالى الوصف، وما أن ظفر بالمجني عليه حتي سدد له عدة ضربات في قدمه، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكين"، بدون ضرورة مهنية أو حرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.



وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وآخر، تعدى خلالها المتهم علي المجني عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض "سكين"، وطعنه بمقدمة الفخذ طعنتين نافذتين أودت بحياة المجني عليه علي الفور بمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

وفاة سائق وإصابة 7 تلاميذ بالقليوبية



وفي واقعة أخري ، شهد طريق قرية سنهرة بطوخ في القليوبية، حادث سقوط سيارة ركاب في الرشاح أسفر عن وفاة كل من قائد السيارة ويدعى هاني م م 44 سنة، وإصابة 7 تلاميذ وهم خالد محيي فتحي طه 8 سنوات، ومكة محمد فراج إبراهيم 5 سنوات ،و حمدي محى فتحي طه 10 سنوات ،ويارا محمد فراج إبراهيم 13 سنة ، وخلود رامي عبد النبي 12 سنة، ومحمد وليد محمد سنوسي 7 سنوات، ورنا وليد محمد سنوسي 13سنة.



ولقي سائق حتفه، وأصيب 7 تلاميذ في حادث سقوط سيارة ركاب في رشاح على طريق قرية سنهرة بطوخ دائرة مركز شرطة طوخ وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى قها المركزي ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن جثة السائق والاستعلام عن حالة المصابين.



كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد ورود بلاغ بوقوع سيارة ميكروباص رقم ٤٢٨٩ ق م س، بقيادة السائق هاني محمد محمد عمر في رشاح سنهرة عزبة السيد عمارة، وأسفر الحادث عن حالة وفاة و7 حالات إصابة.

وعلى الفور؛ انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة وانحرفت السيارة إلى جانب الرشاح، وسقطت في المياه، وأسرع الأهالي لانتشال التلاميذ، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة ويدعى "هانى م م" 44 سنة وإصابة 7 تلاميذ، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

