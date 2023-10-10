فاتن الحلو تطلب الدعاء لها بالشفاء بعد خروجها من العناية المركزة

تعرضت فاتن الحلو، مدربة الأسود، لأزمة صحية أدت إلى دخولها أحد المستشفيات وظلت 12 يوما في العناية المركزة، وطلبت من كل متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

فاتن الحلو

فاتن الحلو: يا رب اشفني وكن معي

شاركت فاتن الحلو متابعيها بصور لها عبر حسابها الرسم على فيس بوك وعلقت قائلة: يا رب اشفني وكن معي، شكرًا لكل من تواصل معي وعلى رأسهم نقيبي المحترم الدكتور أشرف زكي، أول إنسان يسأل عليا ربنا يبارك فيك يا غالي وبشكر كل أسرتي الغالين تعبتهم معايا في المستشفى 12 يوما في الرعاية والله كنت بموت والحمد لله علي كل شيء يا رب تمم شفائى على خير يا رب أرجو الدعاء من حبايبى".

فاتن الحلو

كشفت فاتن الحلو من قبل على جدل السوشيال ميديا بسبب صورة أسد يظهر فى صورة وكأنه نائم مما دفع رواد التواصل الاجتماعى لاتهامها بإرهاق الأسد قائلة : "الأسد فى الصورة المنشورة لم يكن حزينا، لكن غمض عين، وده حاجة اسمها "تريك" وهو كان مبسوط والسوشيال ميديا مش أول مرة تهاجمنى وقبل كدة قالوا أن فيه أسد مات وده مش حقيقى والأسد اسمه "كوبر" وليس "سكر" قائلة : "اسمه كوبر مش سكر والحيوانات زى أولادى بالضبط وبحافظ عليهم وبعت كل حاجة عندى لأجل عيون الأسود".