مهرجان الموسيقى العربية 2023| تامر عاشور في الأوبرا للمرة الأولى

يعيش الفنان تامر عاشور أجواء غنائية من طراز خاص وللمرة الأولى مع جمهور مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، والذي يقام في دار الأوبرا المصرية خلال أكتوبر الجاري.

تفاصيل حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية 2023

ومن المقرر أن يقام حفل تامر عاشور يوم الإثنين 30 من أكتوبر الجاري، على مسرح النافورة المفتوح بقيادة المايسترو هاني فرحات

تقام الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية برئاسة د.خالدا داغر ويديره المايسترو هاني فرحات، وخلال المؤتمر وجه الدكتور خالد داغر رئيس الاوبرا والمهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها انشطة الاوبرا بشكل عام ومساندتها القوية لاقامة المهرجان ، واضاف ان المؤتمر العلمى المصاحب للفعاليات يحظى فى هذه الدورة باهتمام خاص مشيرا الى بدايته عام 1932 ، وتابع ان الجلسات العلمية تشمل تجارب فنية متميزة ، منوها ان الفعاليات تتضمن الاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش ومئوية افتتاح معهد الموسيقى العربية. واوضح المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان اهمية المؤتمر العلمى المصاحب باعتباره احد وسلئل تطوير الموسيقى العربية للحفاظ على الهوية ، واضاف ان الفعاليات الفنية تناسب كل الاذواق ، وتابع انه تم تخصيص احد ايام الفعاليات للموسيقى المعاصرة لمخاطبة ووالاجيال الجديدة وجذب الشباب ، ووجه الشكر لكل من ساهم فى الاعداد لهذه الدورة مستعرضا ملامح الفعاليات .

كما أكدت الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية ان المهرجان يعد من اهم الاحداث المرتبطة بالموسيقى العربية بسبب جمعه بين العلم والفن ، واستعرضت موضوع المؤتمر المصاحب للمهرجان والذى يناقش تنوع وثراء الموسيقى العربية متناولة عدد من عناوين الابحاث المقدمة، ونوهت عن التجارب الفنية التى اعتبرتها جسرا بين العلم والفن، واكدت ان الابحاث المشاركة يتم نشرها على الموقع الاليكترونى للاوبرا لاتاحتها للجمهور والدارسين والمهتمين.

جدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية تُطلق فعاليات الدورة ال32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المهداه الى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش اعتبارا من يوم الجمعة 20 أكتوبر وتختتم مساء الخميس 2 نوفمبر وتضم 38 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 120 فنان و5 جلسات علمية بمشاركة 61 باحث ومقرر وصاحب تجربة من 18 دولة عربية وأجنبية هى مصر، سوريا، المغرب، لبنان، الامارات، الاردن، تونس، سلطنة عمان , ليبيا , العراق , البحرين , الكويت , فلسطين , السودان , الجزائر , السعودية , أمريكا , المانيا . وتقام على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الكبير ، الصغير ، معهد الموسيقى العربية ، الجمهورية ) ، مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية ) ومسرح أوبرا دمنهور .