هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم

هوت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات، اليوم الاثنين 9 أكتوبر، بعد أن أثارت المعارك بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

الأسهم الخليجية

وواصل مؤشر الأسهم السعودية تسجيل الخسائر، وأغلق منخفضا بما يصل نسبته نحو 0.2% بعد أن تراجع بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض في 10 أشهر.

وانخفض البنك الأهلي السعودي بما يصل الى نحو، 2.2%، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8%.

وارتفعت أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات بنسبة 1.5% وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول بنحو 1.2%.

وانخفض مؤشر الأسهم فى دبي القياسي بما يصل الى نحو 2.6%، في أكبر انخفاض منذ يونيو/حزيران من العام الماضي. وتأثر المؤشر بالخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض أسهم شركة إعمار العقارية 4.4% وانخفاض أسهم شركة إعمار للتطوير 5%، بحسب موقع الأسواق العربية .

الأسهم الخليجية

الاسهم الخليجية

وانخفضت الأسهم فى بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بما يصل نسبته نحو 1.9%، وانخفضت أسهم بنك دبي الإسلامي بما يصل الى نحو 3.3%.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر القياسي للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا بواقع 1.3%، في أدنى مستوى منذ مايو/ أيار، بعد أن أصبحت كل أسهم المؤشر تقريبا في المنطقة السلبية.

وخسرت شركتا أدنوك للتوزيع بنسبة 3.8%، و"أدنوك للإمداد والتوزيع" بنحو 1.9%. والشركتان تابعتان لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.

وتراجعت أيضا الأسهم فى بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات بما يصل نسبته نحو 1.2%، وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 2% وخسر سهم الدار العقارية بواقع 2.9%.

وانخفض المؤشر فى الأسهم القطرية للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا عند مستوى نحو 1.7% مع انخفاض جميع الأسهم.

وانخفض بنك قطر الوطني بنسبة بلغت نحو 2.6% وانخفض مصرف قطر الإسلامي بما يصل نسبته نحو 1.7%.

وفي مصر، عوض مؤشر الأسهم القيادية، بعض خسائر الجلسة السابقة ليرتفع بما يصل نسبته نحو 0.3%.

ودعم المؤشر مكاسب من قطاعي التمويل والاتصالات مع ارتفاع البنك التجاري الدولي بنسبة 1.7% والمصرية للاتصالات بنحو 2.2%.