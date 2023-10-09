هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم
هوت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات، اليوم الاثنين 9 أكتوبر، بعد أن أثارت المعارك بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وواصل مؤشر الأسهم السعودية تسجيل الخسائر، وأغلق منخفضا بما يصل نسبته نحو 0.2% بعد أن تراجع بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض في 10 أشهر.
وانخفض البنك الأهلي السعودي بما يصل الى نحو، 2.2%، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8%.
وارتفعت أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات بنسبة 1.5% وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول بنحو 1.2%.
وانخفض مؤشر الأسهم فى دبي القياسي بما يصل الى نحو 2.6%، في أكبر انخفاض منذ يونيو/حزيران من العام الماضي. وتأثر المؤشر بالخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض أسهم شركة إعمار العقارية 4.4% وانخفاض أسهم شركة إعمار للتطوير 5%، بحسب موقع الأسواق العربية .
الأسهم الخليجية
وانخفضت الأسهم فى بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بما يصل نسبته نحو 1.9%، وانخفضت أسهم بنك دبي الإسلامي بما يصل الى نحو 3.3%.
وفي أبوظبي، تراجع المؤشر القياسي للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا بواقع 1.3%، في أدنى مستوى منذ مايو/ أيار، بعد أن أصبحت كل أسهم المؤشر تقريبا في المنطقة السلبية.
وخسرت شركتا أدنوك للتوزيع بنسبة 3.8%، و"أدنوك للإمداد والتوزيع" بنحو 1.9%. والشركتان تابعتان لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.
وتراجعت أيضا الأسهم فى بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات بما يصل نسبته نحو 1.2%، وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 2% وخسر سهم الدار العقارية بواقع 2.9%.
وانخفض المؤشر فى الأسهم القطرية للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا عند مستوى نحو 1.7% مع انخفاض جميع الأسهم.
وانخفض بنك قطر الوطني بنسبة بلغت نحو 2.6% وانخفض مصرف قطر الإسلامي بما يصل نسبته نحو 1.7%.
وفي مصر، عوض مؤشر الأسهم القيادية، بعض خسائر الجلسة السابقة ليرتفع بما يصل نسبته نحو 0.3%.
ودعم المؤشر مكاسب من قطاعي التمويل والاتصالات مع ارتفاع البنك التجاري الدولي بنسبة 1.7% والمصرية للاتصالات بنحو 2.2%.