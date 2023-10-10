محافظ القاهرة يشدد على تكثيف حملات ضبط الأسواق

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 33طن غير صالحة وتشمل اسماك وكبدة ولحوم مجمدة

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 33 طنا غير صالحة وتشمل اسماك وكبدة ولحوم مجمدة ولحوم أبقار ولحوم بتلو ومصنعات لحوم واحشاء ولحوم طيور، من بينها 8 طن مصنعات لحوم، و3 أطنان لحوم طيور، و16 طن أسماك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقد اجتماعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والشركات للوقوف علي مدي استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وسرعة التعامل معها من خلال مراجعة وحصر كافة المعدات وبيان مدى كفاءتها.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل تسهل من عملية التعامل السريع مع الأزمات.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تولى مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اهتمامًا بالغًا لأنهـا تدعم جهودها في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهوريـة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الدولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الإقليمى للشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة يعمل على مدار ٢٤ ساعة ويضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة ( الإسعاف، الصرف الصحي، المياه، الصحة الحماية المدنية، المرور، عناصر المتابعة المدنية، التعليم، الهلال الأحمر، ممثلى المجتمع المدنى ، الغاز، الكهرباء، التضامن الاجتماعي ) بما يساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه ، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى إتخاذ القرار .

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة مراجعة وحصر جميع المعدات الموجودة بكل حي أو التابعة للمديريات الخدمية وبيان حالتها، مع رفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية.

ووجه محافظ القاهرة بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر ، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

وكلف محافظ القاهرة مسئولي شركتى المياه والصرف الصحي والأحياء بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج الي صيانه أو عمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال الفترة المقبلة.