شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، وتوجه بعدد من الرسائل للطلاب الخريجين للاستفادة بها في حياتهم العملية والمهنية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، رسائل الرئيس السيسي لخريجي كلية الشرطة.

رسائل الرئيس السيسي لخريجي كلية الشرطة

أتمنى لكم التوفيق والآن بدأت مهمتكم.

حصلتم على تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم.

مفيش أغلى من النفس وهي ثمن عظيم من أجل وطن عظيم.

الوطن عاش بفضل تضحيات شهداء مصر وأسرهم.

يؤلمنا سقوط أي شهيد في مصر سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين.

أحرص على تطوير الأداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة للتأهيل البدني.

أنتم هتتعاملوا مع مواطني مصر ومهم جدًا نلتزم ونحترم دولة القانون مع كل الناس.

القانون بيحكمنا كلنا.

الجميع في الدنيا، له ما له وعليه ما عليه إلا الشهيد؛ فتظل ذكراه عطرة من أجل ما قدمه لوطنه.