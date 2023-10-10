محافظ الجيزة يتفقد مدارس الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد وذلك بعدد من المدارس بمراكز البدرشين وابو النمرس والحوامدية .

شملت جوله محافظ الجيزة مدارس بنك أبو ظبي الإعدادية بنين والسلام الابتدائية ومدرسة أمل منيل شيحة للصم وضعاف السمع التابعين لإدارة أبو النمرس التعليمية ومدارس يوسف محمود يوسف الأبتدائية ، والحوامدية الثانوية بنات التابعين لإدارة الحوامدية التعليمية ، و مدارس الشهيد عاطف الاسلامبولي الاعدادية بنين ، ومجمع مدارس ميت رهينة بإدارة البدرشين التعليمية للتأكد من عدم وجود أيه معوقات وتوافر كافه عناصر السلامة والامان للطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته علي تفقد الفصول الدراسية الوقوف علي المناهج التعليمية المقدمة للطلاب وكذلك مستوي الكثافات الطلابية داخل الفصول والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلبة .

وأطلع محافظ الجيزة علي دفتر التكليفات وجدول الأشراف اليومي للوقوف علي مدي توزيع المشرفين علي الأدوار ، مشددآ علي مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم وأستخدام كافة السلالم مع تواجد المشرفين بكل دور للحفاظ علي أمن وسلامة أبنائنا الطلاب مع عمل الصيانات اللازمة داخل المدارس أول بأول .

وشهد المحافظ أحد الأنشطة الطلابية داخل فصول المدارس حول إنتصارات أكتوبر مشيراً إلى أهمية توعية الطلاب ببطولات القوات المسلحة خلال حرب 6 أكتوبر وتنمية وعيهم لزيادة روح الإنتماء لديهم إلي جانب تخصيص حصة دراسية للحديث مع الطلاب لشرح مجهودات الدولة الخاصة بالمشروعات القومية وجهود التنمية والإستماع لإستفساراتهم والرد عليها .

كما شهد محافظ الجيزة حصة التربية الرياضية بمدرسة الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم القاسم الثانوية المشتركة بمجمع مدارس ميت رهينة بالبدرشين مشدداً علي ضرورة توعية الطلاب باتباع إجراءات السلامة والأمان عند الدخول والخروج حفاظآ علي سلامتهم .

وطالب محافظ الجيزة بضرورة تنظيم مجموعات الدعم المدرسي للطلاب لمنع الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الغير مرخصة ولتخفيف الاعباء المادية علي أولياء الأمور .

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة خلال حديثة مع الطلاب لوعيهم بحجم المشروعات القومية وجهود التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع القطاعات والتي منها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وخطة الدولة في القضاء علي العشوائيات وإنشاء منظومة طرق دولية إلي جانب أعلان منظمة الصحة العالمية عن خلو مصر من فيروس سى لتصبح أول بلد يحصل علي "المستوى الذهبي" في مسار القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية .

كما تابع اللواء أحمد راشد خلال جولته حملات تطعيم الأطفال ضد مرض الالتهاب السحائي بمدرستا بنك أبو ظبي الأعدادية بنين بأبو النمرس والشهيد صالح فخري الاعدادية بنات بمجمع مدارس ميت رهينة بالبدرشين .

كما حرص محافظ الجيزة علي تفقد غرفة الزائرة الصحية والصحة المدرسية للتأكد من توافر المستلزمات والإسعافات الطبية اللازمة .

ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده مدرسة الشهيد عاطف الاسلامبولي الاعدادية بضرورة تطوير ملعب المدرسة بالنخيل الصناعي وتجهيزه ليكون متنفس للطلبة مع تقليم الأشجار الموجودة بالمدرسة واستكمال الصيانات اللازمة بها .

كما حرص محافظ الجيزة علي تفقد دورات المياه بكافة المدارس خلال زيارته للتأكد من مراعاة أعمال النظافة العامة بها .

رافق المحافظ خلال الجولة أبراهيم الشهابي نائب المحافظ محمد نور السكرتير المساعد والنائب عصام هلال عفيفي و أشرف سلومة مديرية التربية والتعليم والدكتور سامح العشماوي مدير مديرية الشئون الصحية والمهندس عبد الناصر سعدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و مبروك البيومي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس و هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية و محمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين .