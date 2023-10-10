محافظ جنوب سيناء يهنئ نقيب أطباء الأسنان لحصول عيادته على الاعتماد

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور محمد الحمامصي نقيب أطباء الأسنان بالمحافظة لحصول عيادة طب الأسنان الخاصة به “سكن كونسيبت ايجيبت لطب الأسنان الرقمي” بشرم الشيخ علي اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كأول عيادة اسنان تحصل علي درجة الاعتماد على مستوى الجمهورية.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لحصول أحد عيادات الأسنان علي أرض المحافظة بالاعتماد مما يدل علي حرص المنشأة علي تقديم خدمات صحية وفق معايير الجودة المعمول بها دولياً وتمشيا مع وضع مدينة شرم الشيخ التي تستقبل جميع وفود العالم من مختلف الجنسيات، وفي إطار تشجيع القطاع الخاص، واضافة نوع جديد من أنواع السياحة.

يشار إلى أن محافظ جنوب سيناء كان قد افتتح عيادة كونسيبت ايجيبت لطب الأسنان منتصف نوفمبر من العام الماضي ، وأثنى علي استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة،واعتبارها اضافة سهم بشكل مباشر أو غير مباشر في جذب السائحين والترويج السياحي بشرم الشيخ، وخصوصًا تلك المشروعات المهمة التي تعتبر اضافة طبية وسياحية للمدينة.