راعي مصر عضو التحالف الوطني تطلق 100 قافلة طبية خلال 10 أيام

قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإطلاق ١٠٠ قافلة طبية في مختلف المحافظات خلال أول ١٠أيام من شهر أكتوبر الجاري وذلك في إطار دور المؤسسة بالاهتمام بالرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا.



يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتضم قوافل راعي مصر مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان للأهالي كما أن كل قافلة طبية تقدم خدماتها لحوالي ٢٥٠ مستفيد في القرى والنجوع والعزب من الفئات الأولى بالرعاية .



يشار إلى أن العيادات المتنقلة لمؤسسة راعي مصر وصل عددها حاليا إلى نحو 28 عيادة متنقلة وتأمل المؤسسة في وصولها إلى 100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية 50 فريقا طبية كما أن المؤسسة متواجدة في 20 محافظة في 2250 قرية ونجع.