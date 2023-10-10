اتصالات السيسي مع قادة الدول تؤكد دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاتصالات المكثفة بين الرئيس السيسي وقادة دول العالم خلال الفترة الأخيرة على خلفية أحداث غزة يرجع إلى الدور المهم الذي تبذله مصر في القضية الفلسطينية من الناحية السياسية والدبلوماسية.

تطورات خطيرة

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك تطورات خطيرة تمر بها القضية الفلسطينية حاليًا في ضوء اندلاع الصراع مؤخرًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين بطريقة لم يسبق لها من قبل، والتي تعد أكبر مواجهة عنيفة بين الطرفين منذ عام 1973م.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تداعيات الصراع بين الطرفين لا تقتصر على الأطراف المباشرة وإذا لم يتم احتواء الصراع ستكون هناك عواقب وخيمة في المنطقة والاقليم وبالتالي كانت الاتصالات مكثفة بين الرئيس السيسي وقادة العالم سواء دول عربية أو أجنبية متعددة أبرزها اتصالات من قبل الرئيس التركي أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تطبيق مقررات الشرعية الدولية

وأفاد بدر الدين، أن مصر تنادي دائمًا بتطبيق المعايير القانونية الدولية وتطبيق مقررات الشرعية الدولية وأن تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة على المنطقة التي احتلت من أرض فلسطين في عام 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أن حل الدولتين يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والقضاء على الاعتداءات بين الطرفين، وبالتالي فإنه في حالة عدم احتواء الأزمة فستكون العواقب وخيمة.