أهمية اختيار شريك الحياة فى استقرار الأسرة والمجتمع ضمن فعاليات ملتقى أهل مصر بالعريش

نظم الملتقي الـ١٣ لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدوية بالعريش، ضمن مشروع أهل مصر، صباح اليوم ندوة تحت عنوان "أهمية اختيار شريك الحياة فى استقرار الأسرة والمجتمع"، ناقشت خلالها الدكتورة عزة حسن، بقسم الصحة النفسية بجامعة العريش.

الملتقى يقام برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة شمال سيناء تزامناً مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر وضمن خطة التنمية الشاملة في المحافظة.

واقيمت الندوة في حضور الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، وفتيات وسيدات الملتقى.



واوضحت الدكتورة عزة حسن تعريف الأسرة التى هي بمثابة الوحدة الأساسية التي يقوم عليها هيكل المجتمع وعلى الصورة التي تكون عليها الأسرة من القوة أو الضعف يكون المجتمع

وأشارت إلى أن الأسرة عبارة عن مؤسسة اجتماعية ، تنبعث من ظروف الحياة وهي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ، ويتحقق ذلك بفضل اجتماع كائنين لا غنى لأحدهما الآخر وهما الرجل والمرأة ، والاتحاد الدائم المستقر بين هذين الكائنين هو الأسرة.

كيف تختار شريك الحياة ؟

أوضحت الدكتورة عزة أن الأسس تختلف من بيئة لبيئة ومن عائلة إلى أخرى ومن بلد لبلد ومن فرد لفرد .. ولكن هناك أساس ثابت وناجح أعطانا إياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأرْبَعَ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك) وكلنا يعلم الحديث بل يحفظه عن ظهر قلب ولكن أين العامل به فعلياً والمحقق منه عملياً إلا القليل أول أساس وأهم وهو الدين هذا مقياس لا يخيب إذا فعلا أخذناه بحقه.

معايير اختيار شريك الحياة

:أولاً: اختيار الزوجة

- الخلق والتدين.

- الجمال وحسن المظهر.

- الحسب والنسب . المال والوعي والنظافة.

أساليب اختيار شريك الحياة

ولها طرق عدة، وهي: - الاختيار عن طريق الأهل والأقارب. الاختيار عن طريق المعرفة الشخصية.

الاختيار عن طريق الأصدقاء. - الاختيار عن طريق زملاء العمل. الاختيار عن طريق الإنترنت.

أهل مصر

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.



