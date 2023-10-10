طرق سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية

طرق سداد المصروفات الدراسية.. يتسأل قطاع كبير من أولياء الأمور عن طرق سداد مصروفات المدارس وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة طرق لسداد المستحقات والمصروفات لطلاب المدارس الرسمية للعام الدراسي 2023/2024.

وفي هذا السياق تستعرض " بوابة الوفد " طرق سداد المستحقات والمصروفات لطلاب المدارس الرسمية للعام الدراسي 2023/2024 في السطور التالية:

طرق سداد المصروفات الدراسية

يستطيع أولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية من خلال مكاتب البريد باستخدام الرقم القومي للطالب فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

يمكن الحصول على الرقم القومي للطالب من خلال شهادة الميلاد المميكنة.

بعد سداد المصروفات المدرسية يتم تسليم إيصال الدفع وصورتين منه للمدرسة التابع لها الطالب.

إمكانية سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ التحصيل والدفع الإلكتروني، المتعاقد عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منها" مصارى وآمان وفورى وغيرها من منافذ الدفع الرسمية"

يمكن السداد فى منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها من خلال أكواد دفع محددة لصالح سداد المصروفات المدرسية.

كما أكدت المدارس على أن يتم سداد المصروفات الدراسية في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية