تدريب معلمات التعليم المجتمعي بالفيوم على المنصة الإلكترونية

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، وقاما بمتابعة تدريب معلمات التعليم المجتمعي بالفيوم.

وقد نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التعليم المجتمعي والمشاركة المجتمعية وإدارة معلومات المديرية) ، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي البرنامج التدريبي برنامج لتدريب 100 من معلمات التعليم المجتمعي، للدخول على منصة الإلكترونية والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يتيح إدخال بيانات الطلاب وتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث يحصل الطالب على حافز مادي تشجيعى قيمته 350 جنية شهريا ، على الا تقل نسبة حضور الطالب عن 80% وذلك للتشجيع على عدم التسرب .

تدريب معلمات التعليم المجتمعى

يستمر البرنامج التدريبي خلال الفترة من الأثنين 9 وحتى 19 أكتوبر .

ويستهدف البرنامج التدريبي، تدريب جميع معلمات التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة، حيث يتم تدريب معلمات إدارات اطسا وطامية وابشواى ويوسف الصديق.

جدير بالذكر تم الإنتهاء من تدريب معلمات التعليم المجتمعي لإدارات شرق وغرب وسنورس خلال العام الماضى 2022 .

حضر التدريب الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بالوزارة، و ريحاب عريق وكيل المديرية ، و سومية مدير إدارة التعليم المجتمعي، و أشرف عبدالجواد مدير مركز معلومات المديرية، والدكتورة كريمة مصطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وممثلي برنامج الغذاء العالمى، ودعاء عرفة ، و نفين أديب وياسمين الحبال.

وقد شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الموسيقية) في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية - صيف 2023 ، مسابقة العزف الجماعي والغناء الجماعي.

حقق طالبات مدرسة عبدالرحمن على البشيهي الثانوية (أم المؤمنين الثانوية بنات سابقاً) - إدارة شرق الفيوم التعليمية، المركز الرابع فى مسابقة الغناء الجماعي على مستوى الجمهورية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالبات المشاركين فى المسابقة، وقدمت الشكر والتقدير الى هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و أحمد حسن موجة عام التربية الموسيقية بالمديرية،وفريق العمل بمركز تنمية القدرات للتربية الموسيقية، وعبير محمد جلال ، و رانيا محمد رشاد، وزينب عبدالله محمد ، وأشرف أكرم وليم ، و أماني سامي خليل، و هناء وليم معوض، و علاء محمد تاج الدين ، و منال بدر الدين ، و هناء محمد أيوب، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة فى جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة، وتحقيق مركز متقدم لمحافظة الفيوم في تلك المسابقات.

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