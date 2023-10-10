تاريخ مواجهات مصر وزامبيا قبل الودية المقبلة في التوقف الدولي

تمتلك مصر وزامبيا تاريخًا كبيرًا من سجل المواجهات المباشرة بينهما على مستوى البطولات المختلفة.

ويتجدد اللقاء بين مصر وزامبيا مرة أخرى خلال فترة التوقف الحالية، وذلك يوم الخميس المقبل على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

تاريخ مواجهات مصر وزامبيا

التقى منتخب مصر مع زامبيا في 18 مواجهة سابقة، كانت الأفضلية لصالح الفراعنة بواقع 11 انتصارات، مقابل 3 هزائم، وكتب التعادل نتيجة 4 مواجهات بينهما.

وأمطر منتخب مصر شباك زامبيا بـ 29 هدفا في كافة المواجهات، بينما استقبلت شباك الفراعنة 17 هدفًا.

وكانت المواجهة الأخيرة بين مصر وزامبيا في شهر أكتوبر من العام 2015 على ملعب محمد بن زايد، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

المواجهات الأبرز

كانت المواجهة الأبرز بين مصر وزامبيا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 1996 وشهدت خسارة الفراعنة بثلاثية مقابل هدف ليودع على إثرها المعترك القاري.

ولا تنسى الجماهير المصرية تصفيات كأس العالم 2010 حينما أوقعت القرعة منتخبنا مع زامبيا ورسم التعادل الجولة الافتتاحية بينهما ثم فازت مصر في مباراة العودة بهدف.