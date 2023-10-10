طالبات كلية الشرطة يشاركن للمرة الأولى في عروض اقتحام الأوكار الإرهابية.. شاهد

قدم طلاب كلية الشرطة عروضًا لاقتحام الأوكار الإرهابية، باستخدام الحبال وتدريب وتطويع الكلاب البوليسية، وشارك في الاقتحام الأوكار طالبات كلية الشرطة، للمرة الأولى.

ونجحت الطالبات في استخدام مهارات التسلق بالحبال واستخدام الروافع الخفيفة، لاقتحام الأوكار بنجاح، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.