الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حملات مرورية مكبرة لرصد المخالفين

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (70322) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، ضبط (18247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (484) مخالفة السير بدون تراخيص، (14) مخالفات موقف عشوائى، (1191) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (3) مخالفات شروط التراخيص، (7) دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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