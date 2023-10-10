رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي لبرامج كلية التمريض

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي للبرامج، برئاسة جورج ريشارد رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء الهيئة في إطار زيارتهم الميدانية لجامعة أسيوط لتأهيل كلية التمريض واعتماد برنامجها العام دولياً، بحضور الدكتورة سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض، والدكتورة أماني الشريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، والدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة غادة عبد الرحمن مستشار وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية التمريض، ومدير المشروع.

جاء ذلك بمشاركة فريق المراجعة والمحاكاة لمشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولي، وهم الدكتور محمد الشاذلي مدير إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بوحدة إدارة المشروعات ، والدكتور عماد شلبي خبير برامج الاعتماد الدولي، والممتدة زيارته في الفترة من 8 إلي 11 من أكتوبر الجاري.

رحب الدكتور المنشاوي بوفد الهيئة في مستهل زيارتهم للجامعة، مؤكداً على ريادة الجامعة، وتميزها؛ في مختلف المجالات العلمية، والطبية، والبحثية في صعيد مصر فضلاً عن انفتاحها على مختلف الجامعات العالمية؛ لتطوير ما تقدمه من برامج تعليمية، ومواكبة أنشطة البحث العلمي بمختلف الكليات، مع التطورات المعاصرة.

وأضح الدكتور المنشاوي، إن كليات القطاع الطبي بالجامعة؛ تقدم خدمات صحية تعد الأكبر والأحدث علي مستوى صعيد مصر، لافتاً إلى ما تضمه الجامعة من ( ١١ ) مُستشفىً جامعياً، تشمل: كافة التخصصات الطبية العامة، والدقيقة، والفرعية، من بينها -حديثاً- مستشفى الإصابات، التي تعد أضخم مسشفى لعلاج حالات الإصابات، والطوارئ، وهو ما يمثل فرصة متميزة؛ لتدريب طلاب التمريض، وتحسين مهاراتهم؛ خلال عام الامتياز.

وأوضحت الدكتورة سماح عبد الله إن كلية التمريض؛ تقدمت لاعتماد برنامج بكالوريوس التمريض من الهيئة الألمانية لاعتماد كليات العلوم الصحية منذ عام، وتمت الموافقة علي إجراء هذه الزيارة الميدانية، والتي تشمل عدداً من الجولات التفقدية داخل الحرم الجامعي، والمستشفيات الجامعية، وكلية التمريض، وتفقد المدرجات، والمعامل، وقاعات التدريب بها، ولقاءات مع إدارة الكلية، والأساتذة ،والطلاب، مشيرةً إلي دور الكلية في دعم العمل التمريضي؛ من خلال إعداد خريجين مؤهلين، ومدربين؛ للعمل داخل مصر ، وخارجها.

وأشاد الوفد الألماني بجامعة أسيوط العريقة، والتقدم الذي تحرزه داخل التصنيفات الدولية المختلفة، وتناقش الوفد مع الدكتور أحمد المنشاوي حول : رؤية الجامعة؛ لتطوير العملية التعليمية داخلها، والسياسات التي تتبعها؛ لكي تصبح الجامعة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

وأشارت الدكتورة أماني الشريف إلي سعي الجامعة وحرصها على حصول كلياتها على الاعتماد الدولي؛ لتمكين خريجيها من المنافسة في سوق العمل الدولي خارج مصر، وزيادة فرص العمل لديهم، من خلال؛ برامج تعليمية معتمدة، وقائمة على معايير أكاديمية، وبحثية سليمة، مستعرضةً في ذلك؛ دور الجامعة في تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية، وتأهيل كوادرها؛ بما يعزز من نشر ثقافة الجودة على نحو أوسع.

وأضاف الدكتور عادل شلبي، أن وزارة التعليم العالي؛ تعمل وفق خطة استراتيجية مستقبلية، تستهدف اعتماد نحو ( ١٠٠ ) كلية اعتماداً دولياً؛ خلال السنوات المقبلة، و من مختلف الجامعات المصرية، وهو ما يأتي؛ في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي؛ للنهوض بالعملية التعليمية، وتطويرها.

وأعقب اللقاء؛ عقد جلسة تعريفية؛ لأبرز أنشطة كلية التمريض خلال الفترة الماضية، والتي قدمت خلالها؛ الدكتورة فاطمة رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ عرضاً تضمن الحديث عن: نشأة الكلية، وتأسيسها، وبعض المؤشرات العلمية، والأكاديمية للكلية، والبحث العلمي والنشر، والخدمات المجتمعية، إلي جانب المبادرات التنموية في ضوء الخطة الإستراتيجية للكلية.