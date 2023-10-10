منسق الاتحاد العربي للتطوع: سفينة النيل للشباب العربي تقوي عروبتنا

قال عقيل اسماعيل عقيل المنسق العام للاتحاد العربي للتطوع بمصر، إن برنامج سفينة النيل للشباب العربي والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوع يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التطوع الابتكاري والأمن الغذائي بين الشباب العربي، وتهيئة المناخ لتطوير مشروعات وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والعربي وتوحيد الآراء حول القضايا العربية المشتركة، بالإضافة إلى وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين شباب مصر وشباب جميع الدول العربية واستعراض للفرص الشبابية المطروحة، علاوة على التنشيط الذهني والتفاعلي للمشاركين

وأكد عقيل، أن البرنامج يعزز التعارف والألفة بين شباب الوفود العربية، ومد جسور التواصل بين المشاركين علاوة على التأكيد أن عروبتنا تعد الرابط الأقوى والهدف الأسمى لتقوية الروابط والعلاقات بين وفود 13 دولة مشاركة فى برنامج "سفينة النيل للشباب العربى " فى نسختها الرابعة فى الفترة من 7 : 18 اكتوبر الجاري بمشاركة 120 من الشباب من دول ( الأردن ، جيبوتى ، لبنان ، اليمن ، السعودية ، الصومال ، الإمارات ، فلسطين ، عمان ، الجزائر ، تونس ، ليبيا ، مصر ) وذلك فى إطار عام الشباب العربي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.