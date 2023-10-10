الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لليوم الثالث على التوالي..

الشباب والرياضة تواصل فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالغردقة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الكشفية والإرشادية، لليوم الثالث علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالمدينة الشبابية بالغردقة ، والذي يُقام خلال الفترة من ٧ -  ١١ أكتوبر الجاري ،  بمشاركة ١٨٠ من الشباب والمنسقين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وكانت أنشطة الفترة الثانية متنوعة بين جلسات التسويق والتصوير والمونتاج والتصميم ، حيث أبرزت الجلسات المستوى المميز للمشاركين .

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