الشباب والرياضة تواصل فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالغردقة

لليوم الثالث على التوالي..

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الكشفية والإرشادية، لليوم الثالث علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الملتقى الإعلامي الكشفي المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالمدينة الشبابية بالغردقة ، والذي يُقام خلال الفترة من ٧ - ١١ أكتوبر الجاري ، بمشاركة ١٨٠ من الشباب والمنسقين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وكانت أنشطة الفترة الثانية متنوعة بين جلسات التسويق والتصوير والمونتاج والتصميم ، حيث أبرزت الجلسات المستوى المميز للمشاركين .