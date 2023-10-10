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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم العالمي للفتيات.. فرصة لزيادة الوعي بحماية حقوقهن

اليوم العالمي للفتاة
اليوم العالمي للفتاة

اليوم العالمي للفتيات.. يحتفي العالم في الحادي عشر من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للفتيات، وذلك من أجل حماية حقوق الفتيات ولضمان احتياجاتهم الحياتية بشكل أفضل لهم، وزيادة الوعي عن التفرقة الجنسية التي تواجهها الفتيات حول العالم.

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اليوم العالمي للفتيات 

كما يهدف الاحتفال باليوم العالمي للفتيات تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن، فضًلا عن ضرورة الوعي بالقضايا التي تواجهن في جميع أنحاء العالم، إذ لا تتضمن الكثير من خطط التنمية العالمية الفتيات أو تنظر لهن، وقضاياهن "غير مرئية".

تاريخ الاحتفال

في عام 1995، عقد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، واعتمدت البلدان بالإجماع إعلانًا ومنهاجًا للعمل، الذي يُعد الخطة الأكثر تقدمًا على الإطلاق للنهوض بحقوق النساء والفتيات، إذ كان هذا الإعلان هو أول خطوة دولية للدفاع عن حقوق الفتيات على وجه التحديد.

 وفي عام 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.

أهداف الاحتفال 

تقديم جميع الخدمات الصحية والطبية للفتيات.

الحفاظ على حقوق الفتيات القانونية في جميع شؤونها

حماية الفتيات من التمييز والعنف الأسري

ضمان حق التعليم

الاهتمام بتقديم تغذية سليمة ومتوازنة

ضمان حق الفتيات في العمل

كما يتم الاحتفال بيوم الفتاة العالمي من خلال مشاركة القصص ذات الصلة بالاهتمامات البشرية والمدونات ومقاطع الفيديو الخاصة بصانعات التغيير والشبكات والمنظمات الملهمة التي تتيح الموارد للفتيات وتسمح لهن بتولي القيادة وتعزيز الخدمات المقدمة لهن.

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